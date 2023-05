Kind bei Unfall schwer verletzt

Rodewisch.

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag in Rodewisch gekommen. Wie die Polizei meldet, seien zwei Pkw beteiligt gewesen. Unter den drei Schwerverletzten ist ein neunjähriges Kind, das auf dem Beifahrersitz eines Mazdas saß. Eine 42-Jährige war mit dem Auto auf der Eicher Spange nach Auerbach unterwegs und bog nach links auf die B 169 ab. Dabei beachtete sie laut Polizei den entgegenkommenden Škoda einer 56-jährigen Frau nicht. Die Autos stießen zusammen. Beide Fahrerinnen sowie der Neunjährige mussten stationär behandelt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Die Straße war etwa eine Stunde lang bis 15.50 Uhr, voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Rodewisch war mit zehn Einsatzkräften an Ort und Stelle und beseitigte auslaufende Betriebsmittel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sasch/lh)