Kinder staunen am Blaulichttag in Auerbach

Auerbach
Feuerwehrleute berichten über ihre Einsätze. Was die Kinder zudem ausprobieren durften.
Etwa 200 Kinder strömten zum Blaulichttag, der am Donnerstag, 16. Oktober, in Auerbach stattfand. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr von Auerbach hatten in und an der Nicolaikirche spannende Angebote für die vielen jungen Besucher aus Kindereinrichtungen der Stadt und dem Umland bereitgehalten. Kinder aus Falkenstein,...
