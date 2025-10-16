Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auerbach Nicolaikirche "5. Blaulichttag" gestaltet von der Ortsfeuerwehr und Jugendfeuerwehr Auerbach mit dem.Ziel der Mitgliedergewinnung; Feuerwehr zum Anfassen.- insgesamt 200 gemelodete Teilnehmer der Kitas aus der Umgebung u.a. Falkenstein, Ellefeld, Treuen, Rodewisch ....dazu noch private Besucher.Foto vom 16.10.25.- Foto Kindergarten "Sonnenschein" Auerbach an der Löschwand.-Feuerwehr konnte besichtigt werden und diente für den Wassernachschub der Löschwand.- mdr war mit vor Ort.Foto vom 16.10.25 Foto: Joachim Thoß
Auerbach Nicolaikirche "5. Blaulichttag" gestaltet von der Ortsfeuerwehr und Jugendfeuerwehr Auerbach mit dem.Ziel der Mitgliedergewinnung; Feuerwehr zum Anfassen.- insgesamt 200 gemelodete Teilnehmer der Kitas aus der Umgebung u.a. Falkenstein, Ellefeld, Treuen, Rodewisch ....dazu noch private Besucher.Foto vom 16.10.25.- Foto Kindergarten "Sonnenschein" Auerbach an der Löschwand.-Feuerwehr konnte besichtigt werden und diente für den Wassernachschub der Löschwand.- mdr war mit vor Ort.Foto vom 16.10.25 Foto: Joachim Thoß
Auerbach
Kinder staunen am Blaulichttag in Auerbach
Von Joachim Thoß
Feuerwehrleute berichten über ihre Einsätze. Was die Kinder zudem ausprobieren durften.

Etwa 200 Kinder strömten zum Blaulichttag, der am Donnerstag, 16. Oktober, in Auerbach stattfand. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr von Auerbach hatten in und an der Nicolaikirche spannende Angebote für die vielen jungen Besucher aus Kindereinrichtungen der Stadt und dem Umland bereitgehalten. Kinder aus Falkenstein,...
