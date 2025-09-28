Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Kirmes im Vogtland: Mit dem Oldtimer zum Fassanstich – sogar ein alter Fiat mit „Selbstmördertüren“ war dabei

Am Kirmesauftakt beteiligten sich vier Fahrzeuge aus dem Classic Schuppen.
Am Kirmesauftakt beteiligten sich vier Fahrzeuge aus dem Classic Schuppen. Bild: Sylvia Dienel
Am Kirmesauftakt beteiligten sich vier Fahrzeuge aus dem Classic Schuppen.
Am Kirmesauftakt beteiligten sich vier Fahrzeuge aus dem Classic Schuppen. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Kirmes im Vogtland: Mit dem Oldtimer zum Fassanstich – sogar ein alter Fiat mit „Selbstmördertüren“ war dabei
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Tage hat Falkenstein gefeiert. Wie üblich läutete ein Umzug die Kirmes mit ihrer Mischung aus Kultur, Markt und Stimmung ein. Dabei gab es so manche Rarität zu bestaunen.

Der Startschuss zur Kirmes fällt in Falkenstein traditionell mit Tamtam und Tatütata. Bis das letzte der 32 Festumzug-Bilder den Falgardring in Richtung Fassbieranstich im Zelt auf dem Jahnplatz verlassen hatte, vergingen eine Menge Minuten. Sämtliche Vereine der Stadt und aus den Ortsteilen marschierten am Freitagabend mit, dazu Schulen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.06.2025
4 min.
Drei Oldtimertreffen im Vogtland: Erst Hitze, dann Hagel
Vom Falkensteiner Rathaus startete die "Trützschler-Classic".
Rützengrün, Pfaffengrün, Falkenstein: Fans betagter Fahrzeuge sind am Wochenende im Vogtland ganz auf ihre Kosten gekommen. Zwei Veranstaltungen blieben nicht vom Sonntagnachmittag-Unwetter verschont.
Sylvia Dienel
25.09.2025
4 min.
Falkenstein feiert Kirmes: Das erwartet Besucher – aber Achtung bei der Wahl des Parkplatzes
Voller Jahnplatz zur Falkensteiner Kirmes im vergangenen Jahr.
Am Freitag startet die Falkensteiner Kirmes mit einem bunten Programm. Allerdings sollten Besucher darauf achten, wo sie ihre Autos abstellen. Im letzten Jahr gab es für einige eine böse Überraschung.
Florian Wunderlich
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel