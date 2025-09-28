Kirmes im Vogtland: Mit dem Oldtimer zum Fassanstich – sogar ein alter Fiat mit „Selbstmördertüren“ war dabei

Drei Tage hat Falkenstein gefeiert. Wie üblich läutete ein Umzug die Kirmes mit ihrer Mischung aus Kultur, Markt und Stimmung ein. Dabei gab es so manche Rarität zu bestaunen.

Der Startschuss zur Kirmes fällt in Falkenstein traditionell mit Tamtam und Tatütata. Bis das letzte der 32 Festumzug-Bilder den Falgardring in Richtung Fassbieranstich im Zelt auf dem Jahnplatz verlassen hatte, vergingen eine Menge Minuten. Sämtliche Vereine der Stadt und aus den Ortsteilen marschierten am Freitagabend mit, dazu Schulen,...