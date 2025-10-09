Kirmeszauber am Wochenende in Rebesgrün

Ein Wochenende voller Spaß in Rebesgrün beginnt mit einem Fußballturnier. Der Freitagabend versprüht Feststimmung mit einem Fackelumzug und Bieranstich. Doch was hält der Samstag bereit?

Zur Kirmes wird am Wochenende nach Rebesgrün geladen. Beginn ist bereits am Freitag, 10. Oktober, 18 Uhr mit einem Fußballturnier der Alten Herren. Es spielt Blau-Weiß Rebesgrün gegen den Reichenbacher FC, FSV Zwickau und VfB Auerbach. 19 Uhr findet ein Fackel- und Lampionumzug statt. 20 Uhr ist der Fassbieranstich, dazu gibt es die... Zur Kirmes wird am Wochenende nach Rebesgrün geladen. Beginn ist bereits am Freitag, 10. Oktober, 18 Uhr mit einem Fußballturnier der Alten Herren. Es spielt Blau-Weiß Rebesgrün gegen den Reichenbacher FC, FSV Zwickau und VfB Auerbach. 19 Uhr findet ein Fackel- und Lampionumzug statt. 20 Uhr ist der Fassbieranstich, dazu gibt es die...