Kläranlage im Vogtland wird zur Baustelle

Das zweitgrößte Klärwerk des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Vogtland steht in Rodewisch. Nun wird es für knapp 5 Millionen Euro modernisiert. Für eine Komplett-Sanierung reicht das aber nicht.

Das Klärwerk in Rodewisch ist in die Jahre gekommen. So wie alle 83 größeren und kleineren Anlagen des ZWAV, die in den 1990er-Jahren saniert wurden und nun technisch verschlissen sind. Vier Anlagenteile in Rodewisch werden in den nächsten fünf Jahren überholt. Im Fokus steht aktuell das Rechenhaus. Dort investiert der Verband 1,35 Millionen...