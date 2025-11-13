Kläranlage im Vogtland wird zur Baustelle

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In die Kläranlage Rodewisch investiert der Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland in den nächsten fünf Jahren knapp 5 Millionen Euro - inklusive Förderung.
In die Kläranlage Rodewisch investiert der Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland in den nächsten fünf Jahren knapp 5 Millionen Euro - inklusive Förderung. Bild: David Rötzschke
ZWAV-Technologe Niels Wöllner am Rechenhaus. Bei laufendem Betrieb wird es seit diesen Sommer erneuert. Auch eine PV-Anlage soll installiert werden, um energieautark zu arbeiten.
ZWAV-Technologe Niels Wöllner am Rechenhaus. Bei laufendem Betrieb wird es seit diesen Sommer erneuert. Auch eine PV-Anlage soll installiert werden, um energieautark zu arbeiten. Bild: Cornelia Henze
Abwasser wird in diesen Becken biologisch und chemisch in verschiedenen Stufen geklärt. Alle Anlagen wurden in den 1990er-Jahren saniert - und müssen in den nächsten Jahren überholt werden.
Abwasser wird in diesen Becken biologisch und chemisch in verschiedenen Stufen geklärt. Alle Anlagen wurden in den 1990er-Jahren saniert - und müssen in den nächsten Jahren überholt werden. Bild: Cornelia Henze
In die Kläranlage Rodewisch investiert der Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland in den nächsten fünf Jahren knapp 5 Millionen Euro - inklusive Förderung.
In die Kläranlage Rodewisch investiert der Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland in den nächsten fünf Jahren knapp 5 Millionen Euro - inklusive Förderung. Bild: David Rötzschke
ZWAV-Technologe Niels Wöllner am Rechenhaus. Bei laufendem Betrieb wird es seit diesen Sommer erneuert. Auch eine PV-Anlage soll installiert werden, um energieautark zu arbeiten.
ZWAV-Technologe Niels Wöllner am Rechenhaus. Bei laufendem Betrieb wird es seit diesen Sommer erneuert. Auch eine PV-Anlage soll installiert werden, um energieautark zu arbeiten. Bild: Cornelia Henze
Abwasser wird in diesen Becken biologisch und chemisch in verschiedenen Stufen geklärt. Alle Anlagen wurden in den 1990er-Jahren saniert - und müssen in den nächsten Jahren überholt werden.
Abwasser wird in diesen Becken biologisch und chemisch in verschiedenen Stufen geklärt. Alle Anlagen wurden in den 1990er-Jahren saniert - und müssen in den nächsten Jahren überholt werden. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Kläranlage im Vogtland wird zur Baustelle
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das zweitgrößte Klärwerk des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Vogtland steht in Rodewisch. Nun wird es für knapp 5 Millionen Euro modernisiert. Für eine Komplett-Sanierung reicht das aber nicht.

Das Klärwerk in Rodewisch ist in die Jahre gekommen. So wie alle 83 größeren und kleineren Anlagen des ZWAV, die in den 1990er-Jahren saniert wurden und nun technisch verschlissen sind. Vier Anlagenteile in Rodewisch werden in den nächsten fünf Jahren überholt. Im Fokus steht aktuell das Rechenhaus. Dort investiert der Verband 1,35 Millionen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
4 min.
Fünf Millionen Euro, um das Abwasser zweier Dörfer im Vogtland von Trinkwassertalsperre fern zu halten
Planer Matthias Kreul (l.) im Gespräch mit Bürgermeister Steffen Raab und Anwohnerin Birgit Wollersheim.
Sachsen setzt bei der Trinkwasserversorgung auf seine Talsperren. Um Kosten bei der Aufbereitung zu sparen, soll die Qualität des Rohwassers verbessert werden - etwa durch das Ausbinden von Abwasser.
Daniela Hommel-Kreißl
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
12:57 Uhr
3 min.
1.600 Öl-, Gas- und Kohle-Lobbyisten auf UN-Klimagipfel
Das Verbrennen von Öl befeuert die Erderhitzung. (Archivbild)
Weil die Menschen zu viel Kohle, Öl und Gas verbrennen, heizt sich der Planet gefährlich auf. Doch die Industrie, die damit Geld verdient, will Einfluss behalten - auch auf der Klimakonferenz.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
12:57 Uhr
2 min.
Festnahmen nach Tod von Mutter und Kindern in Türkei-Urlaub
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Eine Mutter und ihre zwei Kinder sterben nach einem typischen Sightseeing-Tag. Ermittler haben einen Verdacht.
09.11.2025
3 min.
Rodewischer Bühnenhelden spielen vor ausverkauftem Haus: „Was Sie sehen, ist nicht perfekt, aber echt“
Die Rodewischer Bühnenhelden haben sich „Schneewittchen“ vorgenommen.
Schneewittchen eine ausgebuffte Göre, die Stiefmutter naiv und gut, der Prinz eine Randfigur. Die Märchenkomödie für Erwachsene beginnt mit einem Apfel auf jedem Stuhl und endet mit Applaus.
Cornelia Henze
Mehr Artikel