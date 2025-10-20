Kleine vogtländische Gemeinde hebt Entgelt für Kulturscheune an

Für die Nutzung der Kulturscheune in Poppengrün wird ab dem kommenden Jahr eine höhere Gebühr erhoben. Wieviel muss man jetzt zahlen?

Viele Jahre haben Nutzer der Kulturscheune im Neustädter Ortsteil Poppengrün das gleiche Entgelt gezahlt. Dabei wird es nicht bleiben. Zur jüngsten Sitzung erklärte sich der Gemeinderat mit dem Verwaltungsvorschlag einverstanden, die Gebühr zu erhöhen. Ab 1. Januar 2026 zahlen Ortsansässige 100 Euro statt der bisherigen 60 Euro pro Nutzung....