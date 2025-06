Kleiner Vogtlandort will mit Tafeln glänzen

An drei markanten Stellen in Werda sollen demnächst spezielle Hinweisschilder stehen. Auch eine Bank ist vorgesehen.

Der Beschluss ist gefasst. Drei Infotafeln will die Gemeinde Werda für ihren Ortsteil Kottengrün anschaffen. Eine soll bald an der Buswendeschleife stehen, eine zweite am so genannten Pfefferminzpark neben der Oelsnitzer Straße am Ortsausgang, die dritte auf dem Freibad-Vorplatz. Genausoviele Firmen werden mit der Gestaltung, Lieferung und...