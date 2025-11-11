Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bei der Stimmabgabe sollen es Gehbehinderte leichter haben.
Bei der Stimmabgabe sollen es Gehbehinderte leichter haben. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Auerbach
Können Auerbacher Wahllokale komplett barrierefrei werden?
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt will vor der nächsten Wahl testen, ob Gehbehinderte überall gut ihre Stimme abgeben können. Gab es bei der Bundestagswahl eine Panne?

Kann man die Auerbacher Wahllokale zu 100 Prozent barrierefrei gestalten? Diese Frage stand Montagabend bei der Sitzung des Stadtrats im Raum. Vorangegangen war ein Bericht zum Thema Inklusion in Auerbach. Offenbar hatte es bei der jüngsten Bundestagswahl bei der Stimmabgabe in einer Auerbacher Schule eine Panne gegeben und der Behinderteneingang...
