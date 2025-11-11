Können Auerbacher Wahllokale komplett barrierefrei werden?

Die Stadt will vor der nächsten Wahl testen, ob Gehbehinderte überall gut ihre Stimme abgeben können. Gab es bei der Bundestagswahl eine Panne?

Kann man die Auerbacher Wahllokale zu 100 Prozent barrierefrei gestalten? Diese Frage stand Montagabend bei der Sitzung des Stadtrats im Raum. Vorangegangen war ein Bericht zum Thema Inklusion in Auerbach. Offenbar hatte es bei der jüngsten Bundestagswahl bei der Stimmabgabe in einer Auerbacher Schule eine Panne gegeben und der Behinderteneingang...