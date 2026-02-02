Kommentar zur Bürgermeisterwahl in Rodewisch: Warum Kerstin Schöniger mit dem Ergebnis zufrieden, aber nicht stolz darauf sein kann

Kerstin Schöniger hat die Bürgermeisterwahlen in Rodewisch gewonnen. Eindeutig, wenn es nach den Zahlen geht. Aber sie hat auch etwas verloren.

Bürgermeisterwahlen sind Personenwahlen. Was für viele Städte gilt, in denen gewählt wird, war am Sonntag auch in Rodewisch so. 64 Prozent der Bürger haben Schöniger gewählt, weil sie in den vergangenen 14 Jahren die Stadt vorangebracht hat. Weil sie fleißig und eine Gestalterin ist und weiß, welche Fördertöpfe das meiste Geld abwerfen....