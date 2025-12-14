MENÜ
  • Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt

Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Der Rodewischer Wehrleiter Christian Wetzig erklärt das Sicherheitskonzept.
400 Besucher durften in den Ratskellersaal, weil viele Auflagen eingehalten wurden.
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Der Rodewischer Wehrleiter Christian Wetzig erklärt das Sicherheitskonzept.
400 Besucher durften in den Ratskellersaal, weil viele Auflagen eingehalten wurden.
Auerbach
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Von Sylvia Dienel
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.

Geht es glatt oder schief? Das fragten sich Besitzer von Karten für ein Konzert im Rodewischer Ratskellersaal, auf das sie sich lange gefreut hatten. Manche seit etlichen Monaten. Es ging glatt: Am Mittwoch stand fest, dass Stefanie Hertel, ihr Mann Lanny Lanner, Tochter Johanna Moss und die Live-Band am Freitagabend 400 Gäste begrüßen...
