Kosten für die Feuerwehr: Ein Dorf im Vogtland rechnet neu

Die freiwillige Feuerwehr arbeitet zwar gemeinnützig. Das heißt aber nicht, dass keine Kosten entstehen. In Steinberg gibt es neue Stundensätze. Was heißt das konkret?

Aktuelle Berechnungen haben ergeben, dass eine Einsatzstunde eines Kameraden der freiwilligen Feuerwehr in Steinberg mit seinen drei Ortsteilen 30,32 Euro kostet. Der alte Stundensatz lag bei 21,70 Euro. Den aktuellen Berechnung liegen 25 Einsatzstunden pro aktivem Feuerwehrmitglied jährlich zugrunde. Hinzu kommen noch die sachsenweit... Aktuelle Berechnungen haben ergeben, dass eine Einsatzstunde eines Kameraden der freiwilligen Feuerwehr in Steinberg mit seinen drei Ortsteilen 30,32 Euro kostet. Der alte Stundensatz lag bei 21,70 Euro. Den aktuellen Berechnung liegen 25 Einsatzstunden pro aktivem Feuerwehrmitglied jährlich zugrunde. Hinzu kommen noch die sachsenweit...