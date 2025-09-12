Kottengrün im Vogtland rüstet sich für Eimberger Herbstmarkt

Auerbach
Zum 14. Mal bauen Händler am Sonntag im Ortszentrum Stände auf und verkaufen allerhand regionale Produkte. Diesmal heißt das Motto „Typisch vogtländisch“.
Um die 25 vogtländische Händler haben für die 14. Ausgabe des Eimberger Herbstmarkts im Werdaer Ortsteil Kottengrün zugesagt. Entsprechend groß ist die Palette regionaler Erzeugnisse am Sonntag. Das Angebot reicht von Marmelade und Obst bis zu Keramik und anderen dekorativen Objekten. Stände und Buden stehen von 13.30 bis 17.30 Uhr im...
