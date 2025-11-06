Kraut, Kultparty und Hunderte von Kerzen: Das ist am Wochenende im Vogtland los

Eine Damen-Folkband aus Skandinavien mischt am zweiten Novemberwochenende im Vogtland mit. In Reichenbach locken eine legendäre Disko - und ein junger Zauberer.

Krautfest im Pfaffengut: Viele werden wieder hinströmen, wenn sich am Sonntag im Natur- und Umweltzentrum in Plauen ab 14 Uhr alles ums Kraut dreht. Drei Stunden lang können Besucher dort verschiedene Krautgerichte probieren. In der Scheune wird es einen kleinen Regionalmarkt geben. 300 Kartoffelsorten werden präsentiert. Es spielt die Gruppe...