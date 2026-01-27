Kunstverein im Vogtland lädt zu Winter-Poesie

Auerbach
Die Kunstszene im Göltzschtal startet mit einer Gedichte-Lesung ins neue Jahr. Am 2. Februar, 18 Uhr, wird in die Kulturfabrik geladen.
Viola Danza, erst seit 2025 Mitglied im Vogtländischen Kunstverein Göltzschtal, stellt sich mit Poesie ihren Gästen vor: Am 2. Februar, 18 Uhr, in der Kulturfabrik Auerbach. Beruflich hat die heute 65-Jährige im Leipziger Raum als Bergbau-Ingenieurin und später als Sozialarbeiterin Spuren hinterlassen. Doch die Lyrik war immer schon ihre...
