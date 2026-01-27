MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viola Danza liest am 2. Februar Gedichte und stellt ihre Märchenkarten vor.
Viola Danza liest am 2. Februar Gedichte und stellt ihre Märchenkarten vor. Bild: Viola Danza
Viola Danza liest am 2. Februar Gedichte und stellt ihre Märchenkarten vor.
Viola Danza liest am 2. Februar Gedichte und stellt ihre Märchenkarten vor. Bild: Viola Danza
Auerbach
Kunstverein im Vogtland lädt zu Winter-Poesie
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kunstszene im Göltzschtal startet mit einer Gedichte-Lesung ins neue Jahr. Am 2. Februar, 18 Uhr, wird in die Kulturfabrik geladen.

Viola Danza, erst seit 2025 Mitglied im Vogtländischen Kunstverein Göltzschtal, stellt sich mit Poesie ihren Gästen vor: Am 2. Februar, 18 Uhr, in der Kulturfabrik Auerbach. Beruflich hat die heute 65-Jährige im Leipziger Raum als Bergbau-Ingenieurin und später als Sozialarbeiterin Spuren hinterlassen. Doch die Lyrik war immer schon ihre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
22.01.2026
2 min.
„Fit & Vital“-Messe steigt wieder in Auerbach
Diesmal steigt die „Fit & Vital“-Messe nicht im September, sondern schon im März. Aussteller sind willkommen.
Trends für Gesundheit und Wellness gibt es am 28. März in der Göltzschtal-Stadt wieder zu sehen und zu testen. Aussteller können sich noch anmelden.
Cornelia Henze
20.11.2025
1 min.
Frischer Wind beim Kunstverein Göltzschtal
Der Vogtländische Kunstverein Göltzschtal lädt zu seiner Jahresausstellung in die Sparkasse Auerbach ein. Neue Künstler machen von sich reden.
Cornelia Henze
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
Mehr Artikel