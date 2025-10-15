Kunterbuntes Programm zur Reumtengrüner Kirmes: Spaßwettbewerb wird mit dritter Auflage zur Tradition

Auerbach
Reumtengrün feiert am Wochenende seine Kirmes. Neben Sport, Spaßwettkämpfen und Markttreiben wird auch an ein Stück Heimatgeschichte erinnert.
An ein wenig bekanntes Kapitel Reumtengrüner Heimatgeschichte erinnert die Kirmes am Wochenende. Dann wird eine am Sportlerheim angebrachte und noch verhüllte Tafel ihrer Bestimmung übergeben.
