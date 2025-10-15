Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kunterbuntes Programm zur Reumtengrüner Kirmes: Spaßwettbewerb wird mit dritter Auflage zur Tradition

Die „Reumtengrüner Hirschbrunftmeisterschaft“ - im Foto Alexander Rau - erlebt eine neue Auflage.
Die „Reumtengrüner Hirschbrunftmeisterschaft“ - im Foto Alexander Rau - erlebt eine neue Auflage. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Kunterbuntes Programm zur Reumtengrüner Kirmes: Spaßwettbewerb wird mit dritter Auflage zur Tradition
Von Sylvia Dienel
Reumtengrün feiert am Wochenende seine Kirmes. Neben Sport, Spaßwettkämpfen und Markttreiben wird auch an ein Stück Heimatgeschichte erinnert.

An ein wenig bekanntes Kapitel Reumtengrüner Heimatgeschichte erinnert die Kirmes am Wochenende. Dann wird eine am Sportlerheim angebrachte und noch verhüllte Tafel ihrer Bestimmung übergeben.
