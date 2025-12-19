Langjähriger Kulturchef verlässt die Bühne: „Er hat die Kultur in Auerbach über Jahrzehnte geprägt“

Auerbach
René Tümpner prägte seit Jahrzehnten die Veranstaltungen in Auerbach. Nun geht er in den Ruhestand. Sein Dank richtete sich vor allem an einen früheren Oberbürgermeister.
Ob Weihnachtsmarkt, Einkaufsnacht, Spätsommerfest oder Töpfermarkt – René Tümpner hat unzähligen Veranstaltungen in Auerbach über viele Jahre zum Erfolg verholfen. Nun verabschiedet sich der Fachbereichsleiter für Kultur, Tourismus und Stadtservice in den Ruhestand. „Er hat die Kultur in Auerbach über Jahrzehnte geprägt“, würdigte...
