Leeres Uvex-Gebäude im Vogtland: Welche Firma dort einzieht

Der Ellefelder Gemeinderat erklärte sich damit einverstanden, einen neuen Betrieb an der bewohnten Robert-Schumann-Straße ansiedeln zu lassen. Was stellt er her?
Der Spezialbekleidungshersteller Uvex hat seinen Vogtland-Standort von Ellefeld ins Plauener Umland verlegt. Lange leer stehen wird das Gebäude an der Robert-Schumann-Straße nicht. Die Firma hat einen Nachfolger. Bald werden dort Nahrungsergänzungsmittel produziert und verpackt. Weil das Bauvorhaben gesetzlichen Grundlagen entspricht und damit...
