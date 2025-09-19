Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In dem Gebäude werden künftig Nahrungsergänzungsmittel hergestellt.
In dem Gebäude werden künftig Nahrungsergänzungsmittel hergestellt.
Auerbach
Leeres Uvex-Gebäude im Vogtland: Welche Firma dort einzieht
Von Sylvia Dienel
Der Ellefelder Gemeinderat erklärte sich damit einverstanden, einen neuen Betrieb an der bewohnten Robert-Schumann-Straße ansiedeln zu lassen. Was stellt er her?

Der Spezialbekleidungshersteller Uvex hat seinen Vogtland-Standort von Ellefeld ins Plauener Umland verlegt. Lange leer stehen wird das Gebäude an der Robert-Schumann-Straße nicht. Die Firma hat einen Nachfolger. Bald werden dort Nahrungsergänzungsmittel produziert und verpackt. Weil das Bauvorhaben gesetzlichen Grundlagen entspricht und damit...
