Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Dach des Ratskellersaales gibt es ein Leck. Vorerst hilft eine Notreparatur. Der Austausch des gesamten Daches ist mittelfristig nötig.
Im Dach des Ratskellersaales gibt es ein Leck. Vorerst hilft eine Notreparatur. Der Austausch des gesamten Daches ist mittelfristig nötig. Bild: David Rötzschke
Im Dach des Ratskellersaales gibt es ein Leck. Vorerst hilft eine Notreparatur. Der Austausch des gesamten Daches ist mittelfristig nötig.
Im Dach des Ratskellersaales gibt es ein Leck. Vorerst hilft eine Notreparatur. Der Austausch des gesamten Daches ist mittelfristig nötig. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Loch im Dach: Ungeplante Reparatur für Veranstaltungshaus im Vogtland
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Dach hat es direkt auf die Bühne getropft: Im Ratskellersaal Rodewisch ist das Dach undicht. Die Stadt muss handeln.

Rodewisch ist gerade dabei, Pläne für die Landesgartenschau zu schmieden und die Stadt zu gestalten. Da kommt diese Nachricht ungelegen: Durch das Dach des Ratskellersaales tropft es. „Direkt auf die Bühne“, erklärt der für Hochbau in der Stadt verantwortliche Peter Sprandel. Fürs Erste wird die Stadt das Leck mit einer Notreparatur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
11:30 Uhr
2 min.
Der Neue im Bauamt Rodewisch: „Der Umbau des Museums wird spannend“
Peter Sprandel war schon Betonfacharbeiter, Polier, Bauleiter und Bauamtsleiter - so jetzt auch im Rathaus Rodewisch.
Der krankheitsbedingte Ausfall von Bauamtsleiterin Bettina Groth kam zur Unzeit: die Kita vor dem Abschluss, das Herrenhaus vor der Sanierung. Nun gibt es Hilfe von einem Mann vom Bau.
Cornelia Henze
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
31.10.2025
2 min.
Rodewischer trauern um Ex-Stadtrat
Rodewischer trauern um Horst Schubert: Der Ex-Stadtrat und ehrenamtlich Engagierte starb im Oktober.
Horst Schubert war vieles: Kommunalpolitiker, Heimat- und Museumsfreund, engagiert bei den Gewichthebern - ja sogar Weihnachtsmann. Am 10. Oktober starb der Rodewischer. Er wurde 73 Jahre alt.
Cornelia Henze
Mehr Artikel