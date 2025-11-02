Loch im Dach: Ungeplante Reparatur für Veranstaltungshaus im Vogtland

Vom Dach hat es direkt auf die Bühne getropft: Im Ratskellersaal Rodewisch ist das Dach undicht. Die Stadt muss handeln.

Rodewisch ist gerade dabei, Pläne für die Landesgartenschau zu schmieden und die Stadt zu gestalten. Da kommt diese Nachricht ungelegen: Durch das Dach des Ratskellersaales tropft es. „Direkt auf die Bühne“, erklärt der für Hochbau in der Stadt verantwortliche Peter Sprandel. Fürs Erste wird die Stadt das Leck mit einer Notreparatur...