Mammutprojekt: Erste Freiwillige für Landesgartenschau 2029 im Vogtland gefunden

Über die Landesgartenschau 2029 zwischen Rodewisch und Auerbach haben an die 200 Interessenten bei einem geführten Spaziergang informiert. Was bereits feststeht und welche Herausforderungen noch zu meistern sind.

Noch liegt im Winterschlaf, was einmal blühende Landschaft werden soll: Bei satten Minustemperaturen haben sich am Samstagvormittag fast 200 Interessenten aufgemacht, das künftige Gelände der 11. Sächsischen Landesgartenschau (Laga) zu erkunden und Verantwortlichen Fragen zu stellen. 2029 werden Auerbach und Rodewisch die Mammut-Veranstaltung...