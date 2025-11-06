Mann will in Falkenstein einen Unfallfahrer stoppen - vergeblich

Ein dunkler Wagen war gegen einen Opel Corsa gestoßen. Worauf die Polizei nun setzt.

Am Mittwoch, 5. November, hat in Falkenstein ein Autofahrer in einem dunklen Wagen einen roten Opel Corsa auf der Lessingstraße beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Darüber hat die Polizei berichtet. Ein Zeuge hatte gegen 16.45 Uhr beobachtet, wie ein älterer Mann mit dem dunklen Pkw gegen das geparkte Fahrzeug stieß. Trotz...