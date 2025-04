Megaspaß bei Malle-Party im Vogtland: „Man kann ja nicht ständig nach Spanien fliegen“

Ballermann-Hits, Mixgetränke, Bier und feiern bis zum Abwinken: Dass es so etwas nicht nur auf Mallorca gibt, dafür sorgten sechs junge Frauen mit einer Doppel-Sause am Samstag in der Auerbacher Kulturfabrik. Wie das bei Besuchern ankam.

Erst mal an die Bar zum aufwärmen. Getränke bestellen, die zwar eiskalt sind, aber auch schnell einheizen. „So eine Party ist ein sehr willkommener Kontrast zum Frostwetter da draußen“, sagt Michelle Leistner und hebt zusammen mit ihren beiden Freundinnen das Glas. Da ist die Malle-Party in der Auerbacher Kulturfabrik am Samstagabend noch... Erst mal an die Bar zum aufwärmen. Getränke bestellen, die zwar eiskalt sind, aber auch schnell einheizen. „So eine Party ist ein sehr willkommener Kontrast zum Frostwetter da draußen“, sagt Michelle Leistner und hebt zusammen mit ihren beiden Freundinnen das Glas. Da ist die Malle-Party in der Auerbacher Kulturfabrik am Samstagabend noch...