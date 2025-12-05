Mehr als 40 Jahre Einsatz für einen Verein: Dieser Ellefelder erhält den Bürgerpreis 2025

In Ellefeld ist am Mittwoch der Bürgerpreis 2025 verliehen worden. Die Auszeichnung geht an einen Mann, der seit mehr als 40 Jahren im Dienst des Fußballsportvereins steht.

Die Gemeinde Ellefeld hat in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch den diesjährigen Bürgerpreis verliehen. Preisträger der Auszeichnung ist Torsten Rinck vom Fußballsportverein Ellefeld.