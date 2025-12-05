Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Mehr als 40 Jahre Einsatz für einen Verein: Dieser Ellefelder erhält den Bürgerpreis 2025

Torsten Rinck (l.) ist Preisträger des Bürgerpreises. Verliehen wurde dieser von Bürgermeister Jörg Kerber.
Torsten Rinck (l.) ist Preisträger des Bürgerpreises. Verliehen wurde dieser von Bürgermeister Jörg Kerber. Bild: Florian Wunderlich
Torsten Rinck (l.) ist Preisträger des Bürgerpreises. Verliehen wurde dieser von Bürgermeister Jörg Kerber.
Torsten Rinck (l.) ist Preisträger des Bürgerpreises. Verliehen wurde dieser von Bürgermeister Jörg Kerber. Bild: Florian Wunderlich
Auerbach
Mehr als 40 Jahre Einsatz für einen Verein: Dieser Ellefelder erhält den Bürgerpreis 2025
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Ellefeld ist am Mittwoch der Bürgerpreis 2025 verliehen worden. Die Auszeichnung geht an einen Mann, der seit mehr als 40 Jahren im Dienst des Fußballsportvereins steht.

Die Gemeinde Ellefeld hat in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch den diesjährigen Bürgerpreis verliehen. Preisträger der Auszeichnung ist Torsten Rinck vom Fußballsportverein Ellefeld.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
4 min.
Zu hohe Radonwerte in Grundschule im Vogtland: „Wir sind in der Pflicht etwas zu tun“
Die unterschätzte Gefahr aus dem Boden: Das geruchlose Radon kann langfristig zu Gesundheitsschäden führen. In vielen Gebäuden werden Grenzwerte überschritten.
Das Gas ist in jedem dritten Gebäude im Vogtland über den Grenzwerten. In Ellefeld soll nun eine neue Messung in der Grundschule erfolgen und Lösungen gefunden werden. Warum Radon gefährlich ist.
Florian Wunderlich
14:17 Uhr
2 min.
Zwei Menschen sterben bei Brand in Wohnhaus
Bei einem Brand in St. Leon-Rot sind zwei Menschen ums Leben gekommen.
In einem brennenden Haus finden Einsatzkräfte einen leblosen Menschen. Ein weiterer ist schwer verletzt. Sanitäter versuchen noch, ihn zu reanimieren. Was bislang zu dem Brand bekannt ist.
12:00 Uhr
3 min.
Dorf im Vogtland zahlt seinen Feuerwehrleuten mehr Geld
Die Ellefelder Feuerwehr hat sich schon oft bewähren müssen - so 2023 beim Brand eines Mehrfamilienhauses.
Ellefeld hat seine Feuerwehr-Entschädigungssatzung überarbeitet. Demnach erhalten Funktionsträger einen höheren Ausgleich und Aktive werden zusätzlich je nach Einsatzart bedacht.
Sylvia Dienel
14:01 Uhr
4 min.
Weihnachtsball in Limbach: Glitzer, Glamour und sportliche Höchstleistungen
Internationale Tanzpaare zeigten beim Turnier in Limbach-Oberfrohna in den lateinamerikanischen Tänzen ihr Können.
15 Tanzpaare aus ganz Europa präsentierten sich am Samstag in Limbach-Oberfrohna. Aber auch die Gäste bekamen die Chance, ihr Können zu beweisen. Was den Ball so besonders macht und welche Tücken es für Veranstalter und Tänzer gibt.
Steffi Hofmann
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
Mehr Artikel