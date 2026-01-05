Mehr Angebote und neue Öffnungszeiten: Das ändert sich in Auerbachs Bibliothek

Die Stadtbibliothek in Auerbach ist im Wandel. Neue Öffnungszeiten sollen Senioren entgegenkommen. Die größte Nutzergruppe ist aber eine andere. Welche das ist und was sich noch ändern soll.

„Die Bibliotheken stehen weltweit vor einem Paradigmenwechsel." Das sagt Tanja Rether, die Leiterin der Stadtbibliotheken Auerbach und Rodewisch. Bereits in den zurückliegenden Jahren habe man einen Wandel zu spüren bekommen. „Die Bedürfnisse der Menschen haben sich verändert", so Rether. Daher müsse sich die Einrichtung auch...