Mehr Busse fahren zur Kirmes nach Ellefeld

Auerbach
Der Verkehrsverbund Vogtland bietet für Kirmesbesucher mehr Fahrten an. Was geplant ist.
Der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) bietet zur Ellefelder Kirmes mehr Fahrten auf der Plus-Bus-Linie 10 (Reichenbach – Falkenstein) an. Damit können Besucher die Veranstaltung mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen, so der Verbund. Am Freitag, 10. Oktober, erfolgt die letzte Fahrt nach Reichenbach, Lengenfeld, die vorletzte nach Rodewisch...
