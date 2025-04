Mehrfamilienhaus in Auerbach wird Ziel von Einbrechern

Die Täter haben nichts gestohlen, jedoch Schaden hinterlassen.

Einbrecher haben sich am Mittwoch, 12. März, in Auerbach ein Mehrfamilienhaus zum Ziel genommen. Das berichtete die Polizei. Die Täter sind am Mittwochabend in das Wohngebäude eingedrungen. Sie brachen mit Gewalt die Eingangstür des Hauses an der Oberen Bahnhofstraße auf. Wie die Beamten schilderten, hebelten die Täter die Tür auf und...