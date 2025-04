Meilenstein für den Tiergarten im Göltzschtal: „Es ist ein guter Tag für Falkenstein“

Nach jahrelanger Planung glänzt der Tiergarten in Falkenstein mit einem neuen Eingangsbereich. Nun wurde das Multifunktionsgebäude eingeweiht. Was Besucher dort erwarten können.

Der Eingangsbereich des Tiergartens in Falkenstein erstrahlt in neuem Glanz. Am Freitag ist das Portal offiziell eingeweiht worden. „Es ist ein guter Tag für Falkenstein“, sagte Bürgermeister Marco Siegemund (CDU) zu Beginn der Feier. Der Tag markiere den Abschluss dieses Projekts, welches den Rathauschef seit Beginn seiner Zeit als...