  • Meilenstein für geplantes Café in Ellefeld: „Das ist einmalig im Vogtland“ – rückt die Eröffnung jetzt näher?

Der Schriftzug für das „Café H34“ im neuen Mehrzweckgebäude an der Hauptstraße in Ellefeld ist bereits angebracht.
Hoffen auf eine baldige Eröffnung des Cafés: Hauptamtsleiterin Heike Strauch und Bürgermeister Jörg Kerber.
Um diese 150 Quadratmeter große Fläche geht es. Hier sollen so schnell wie mögliche Kaffee und Kuchen serviert werden können.
Auerbach
Meilenstein für geplantes Café in Ellefeld: „Das ist einmalig im Vogtland“ – rückt die Eröffnung jetzt näher?
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Die Gemeinde Ellefeld erhält die Erlaubnis, das geplante Café im H34 zu betreiben. Damit kommt das Projekt einen Schritt voran. Wie es jetzt weitergeht, und was das für die Eröffnung heißt.

Eigentlich hätte das „Café H34“ in Ellefeld jetzt in der Adventszeit ein Anlaufpunkt für Weihnachtsfeiern werden sollen. Doch noch immer ist die geplante gastronomische Einrichtung im neuen Mehrzweckgebäude an der Hauptstraße eine Baustelle für die Kommune. Einen großen und wichtigen Meilenstein konnte die Gemeindeverwaltung um...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
