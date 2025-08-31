Misses Verbraucherschutz im Vogtland wird 60: „Ich mach‘ mich richtig schick!“

Auerbach
Seit Jahren ist ihr Rat gefragt und sie hilft, wenn Vogtländer in der Klemme stecken: Heike Teubner wird heute 60. Alles Gute!
An diesem 31. August gibt es Schönes zu vermelden: Auerbachs Verbraucherschützerin Heike Teubner feiert heute ihren 60. Geburtstag. Und nein, sie denke noch lange nicht ans Aufhören, wie Teubner der „Freie Presse“ verriet. Heike Teubner wird weiter vor den Tricks dubioser Firmen und Betrüger warnen und darauf hereingefallenen Vogtländern...
