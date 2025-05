Mit 3,5 Promille am Steuer: Polizei stoppt alkoholisierte Frau im Vogtland

Die Polizei hat am Dienstag eine Audi-Fahrerin in Falkenstein angehalten. Sie war stark alkoholisiert. Wie die Alkoholfahrt auffiel.

In Falkenstein hat die Polizei am Dienstagabend eine alkoholisierte Autofahrerin angehalten. Ein Zeuge meldete den Beamten kurz nach 18 Uhr einen Audi, der Schlangenlinien fuhr und mehrfach von der Fahrspur abkam. Ein Streifenteam des Polizeireviers Auerbach-Klingenthal hielt die Audi-Fahrerin daraufhin auf der Dr.-Robert-Koch-Straße an. Im...