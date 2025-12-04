Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mittel gegen Stundenausfall im Vogtland: Schüler wuppen den Informatik-Unterricht selbst

Behielt den Überblick: Collin Leistner bei seinem zweiten Einsatz als Projekt-Lehrer.
Behielt den Überblick: Collin Leistner bei seinem zweiten Einsatz als Projekt-Lehrer. Bild: Sylvia Dienel
Moritz Schürer (links) beantwortete geduldig die Fragen von Lucas und Leo.
Moritz Schürer (links) beantwortete geduldig die Fragen von Lucas und Leo. Bild: Sylvia Dienel
Auch Collin Leistner blieb nicht am Lehrerpult kleben. Hier hilft er Marek weiter.
Auch Collin Leistner blieb nicht am Lehrerpult kleben. Hier hilft er Marek weiter. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Mittel gegen Stundenausfall im Vogtland: Schüler wuppen den Informatik-Unterricht selbst
Von Sylvia Dienel
Beim Modellprojekt „Schüler unterrichten Schüler“ an der Trützschler-Oberschule Falkenstein geht es für zwei junge „Lehrer“ nicht nur um Erkenntnisgewinn. Welchen Hintergrund hat die Kooperation?

René Schmalfuß hat gut zu tun. Eigentlich ist er am Oelsnitzer Julius-Mosen-Gymnasium beruflich zuhause. Seit Schuljahresbeginn bringt der Informatiklehrer zweigleisig auch noch den Siebt- bis Zehntklässlern der Falkensteiner Wilhelm-Adolf-von-Trützschler-Oberschule Grundlagen seines Faches bei. Jetzt haben ihn zwei Schüler kurzzeitig...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
