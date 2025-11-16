Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Modellbahnfan leiht heiße Öfen für vogtländische Weihnachtsausstellung: „Da hat es einigen schon den Kessel zerrissen“

Andreas Reißmann sucht ein passendes Plätzchen für seine Dampflock der Marke Karl Bub.
Andreas Reißmann sucht ein passendes Plätzchen für seine Dampflock der Marke Karl Bub. Bild: Sylvia Dienel
Die von Andreas Reißmann arrangierte Puppenstube geht auf die 1920er-Jahre zurück und enthält Jugendstil-Elemente.
Die von Andreas Reißmann arrangierte Puppenstube geht auf die 1920er-Jahre zurück und enthält Jugendstil-Elemente. Bild: Sylvia Dienel
Das Kartenspiel hat ein Kriegsgefangener 1946 aus einer Zigarrenkiste gebaut
Das Kartenspiel hat ein Kriegsgefangener 1946 aus einer Zigarrenkiste gebaut Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Modellbahnfan leiht heiße Öfen für vogtländische Weihnachtsausstellung: „Da hat es einigen schon den Kessel zerrissen“
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 29. November geht es im Auerbacher Museum wieder besinnlich zu. Familie Reißmann aus Greiz hat 154 Schaustücke mitgebracht, die sich um Weihnachtswünsche in den vergangenen 100 Jahren drehen.

Noch ein paar Mal schlafen, dann ist es wieder soweit: Fleißige Hände haben im Auerbacher Stadtmuseum die neue Weihnachtsausstellung startklar gemacht. Ab 29. November sind dort allerhand Spielzeuge zu sehen. Viele davon sind Unikate. Denn Leihgeber Andreas Reißmann ist nicht nur begeisterter Sammler und Modelleisenbahner, er bastelt auch...
