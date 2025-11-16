Modellbahnfan leiht heiße Öfen für vogtländische Weihnachtsausstellung: „Da hat es einigen schon den Kessel zerrissen“

Ab 29. November geht es im Auerbacher Museum wieder besinnlich zu. Familie Reißmann aus Greiz hat 154 Schaustücke mitgebracht, die sich um Weihnachtswünsche in den vergangenen 100 Jahren drehen.

Noch ein paar Mal schlafen, dann ist es wieder soweit: Fleißige Hände haben im Auerbacher Stadtmuseum die neue Weihnachtsausstellung startklar gemacht. Ab 29. November sind dort allerhand Spielzeuge zu sehen. Viele davon sind Unikate. Denn Leihgeber Andreas Reißmann ist nicht nur begeisterter Sammler und Modelleisenbahner, er bastelt auch...