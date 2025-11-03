Möbelgeschäft in Auerbacher Innenstadt wieder geschlossen: Hat die Idee des Kurzzeit-Ladens eine Zukunft?

Das Möbelhaus Seidel wagte ein Experiment in Auerbach: Ein zeitlich begrenzter Laden in der Innenstadt. Nach drei Monaten zieht Inhaber Tino Seidel Bilanz. War es ein Erfolg? Und was wird mit der Fläche?

Vor drei Monaten hat das Möbelhaus Seidel aus Auerbach Neuland betreten. Anfang August eröffnete Geschäftsinhaber Tino Seidel in der Innenstadt an der Ecke Altmarkt/Nicolaistraße einen sogenannten Pop-up-Store. Diese sind nur für kurze Zeit vorgesehen, ploppen also auf und verschwinden danach wieder – daher der Name. Auf der rund 200...