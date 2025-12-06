Mopedauto im Graben: Feuerwehr Auerbach rettet 15-Jährigen über das Dach

Auerbach
Die Auerbacher Feuerwehr handelte am Freitagabend schnell, als ein 15-Jähriger in seinem Microcar eingeklemmt war. Der Jugendliche fuhr in den Seitengraben. Auch ein Radfahrer war beteiligt.
Ein 17-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend kurz vor 21 Uhr auf der Beerheider Straße in Rempesgrün gestürzt. Dem Unfall wollte der nachfolgende 15-Jährige im Mopedauto ausweichen, was ihm nicht gelang. Der Jugendliche habe die Kontrolle über sein Auto verloren, sei nach rechts in den Graben und an einen Baum gefahren, heißt es aus dem...
