Viel besser als am Freibad (Foto) sieht es auch auf dem Fronberg nicht aus.
Viel besser als am Freibad (Foto) sieht es auch auf dem Fronberg nicht aus.
Auerbach
Müllberge in Auerbacher Ortsteil: Jetzt regt sich Widerstand
Von Sylvia Dienel
Die zwei Reumtengrüner Sammelbehälter-Standorte erinnern an eine Schutthalde. Längere Zeit scheint dort kein Entsorgungsfahrzeug vorbei gekommen zu sein. Kann man das Problem lösen?

Beim Thema Altkleiderentsorgung werden Reumtengrüns Ortsvorsteher Uwe Ebert und sein Rat langsam ungehalten. Müllberge wachsen an den beiden Containerstandorten in die Höhe. Und das nicht erst seit gestern. Ein Entsorgungsfahrzeug ist dort wohl lange nicht mehr vorbeigekommen. Jetzt müsse endlich die Reißleine gezogen werden, war man sich zur...
