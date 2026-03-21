Müllsammel-Aktion für Hofaupark in Auerbach angekündigt

Auerbach
Am 28. März soll Auerbachs Hofaupark zum Schauplatz einer Aufräumaktion werden. Über die Details wurde nun informiert.
Das städtische Ordnungs- und Sicherheitsteam in Auerbach startet eine Müllsammelaktion im Hofaupark. Am Samstag, 28. März, beginnt die Aktion um 9 Uhr am City-Treff, wo die Helfer eingewiesen und ausgestattet werden. Das wurde aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Bis 12 Uhr sammeln die Teilnehmer Abfälle im Park. Zum Schluss kommen die Helfer...
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