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Der Hofaupark in Auerbach soll sauberer werden.
Der Hofaupark in Auerbach soll sauberer werden. Foto: David Rötzschke/Archiv
Der Hofaupark in Auerbach soll sauberer werden.
Der Hofaupark in Auerbach soll sauberer werden. Foto: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Müllsammel-Aktion für Hofaupark in Auerbach angekündigt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Am 28. März soll Auerbachs Hofaupark zum Schauplatz einer Aufräumaktion werden. Über die Details wurde nun informiert.

Das städtische Ordnungs- und Sicherheitsteam in Auerbach startet eine Müllsammelaktion im Hofaupark. Am Samstag, 28. März, beginnt die Aktion um 9 Uhr am City-Treff, wo die Helfer eingewiesen und ausgestattet werden. Das wurde aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Bis 12 Uhr sammeln die Teilnehmer Abfälle im Park. Zum Schluss kommen die Helfer...
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