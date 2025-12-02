Museumsbahner in Schönheide heizen die Dampflok für Adventsfahrten an

Der Verein der Museumsbahn Schönheide kündigt für den zweiten Advent Fahrten durch die Region mit der vorgespannten Dampflok an. Dabei soll es Überraschungen für Kinder geben.

Die Museumseisenbahner in Schönheide laden für das zweite Adventswochenende, 6. und 7. Dezember, zu den traditionellen Nikolausfahrten ein. Die Dampflok wird an diesen Tagen zum letzten Mal in diesem Jahr angeheizt. Die erste Abfahrt ist für 10 Uhr am Bahnhof Schönheide angesetzt. Weitere Fahrten folgen um 11.10, 13.15, 14.30, 15.45 und 17