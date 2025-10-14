Musik, Literatur und Malerei im Vogtland: Einladung zu drei schönen Künsten

Auerbach
Das Ungesehene sichtbar machen: Das ist Anliegen des Kunstfördervereins Falkart. Im NUZ Oberlauterbach präsentieren sich am 16. Oktober Autoren, Musiker und Maler.
Das Netzwerk Vogtländischer Kunstpfad ist eine Initiative des Kunstfördervereins Falkart aus Falkenstein. Diese möchte vogtländische Kunst- und Kulturschaffende zusammenführen und ihnen ein Podium geben. Ein solches ist am 16. Oktober, 17.30 Uhr, im Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach. Zwei Künstlerkollektive sowie ein Maler und Zeichner...
