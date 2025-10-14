Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Petra Macht und Christian Pöllmann haben ein Buch zur Geschichte des Weisbachschen Hauses in Plauen herausgebracht. Autorin Macht will es in Oberlauterbach vorstellen.
Petra Macht und Christian Pöllmann haben ein Buch zur Geschichte des Weisbachschen Hauses in Plauen herausgebracht. Autorin Macht will es in Oberlauterbach vorstellen. Bild: /Archiv: Ellen Liebner
Petra Macht und Christian Pöllmann haben ein Buch zur Geschichte des Weisbachschen Hauses in Plauen herausgebracht. Autorin Macht will es in Oberlauterbach vorstellen. Bild: /Archiv: Ellen Liebner
Auerbach
Musik, Literatur und Malerei im Vogtland: Einladung zu drei schönen Künsten
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ungesehene sichtbar machen: Das ist Anliegen des Kunstfördervereins Falkart. Im NUZ Oberlauterbach präsentieren sich am 16. Oktober Autoren, Musiker und Maler.

Das Netzwerk Vogtländischer Kunstpfad ist eine Initiative des Kunstfördervereins Falkart aus Falkenstein. Diese möchte vogtländische Kunst- und Kulturschaffende zusammenführen und ihnen ein Podium geben. Ein solches ist am 16. Oktober, 17.30 Uhr, im Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach. Zwei Künstlerkollektive sowie ein Maler und Zeichner...
