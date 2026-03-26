MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Auch für das Jobcenter bot das Bildungszentrum im Vogtland Kurse an.
Auch für das Jobcenter bot das Bildungszentrum im Vogtland Kurse an. Foto: dpa
Auch für das Jobcenter bot das Bildungszentrum im Vogtland Kurse an.
Auch für das Jobcenter bot das Bildungszentrum im Vogtland Kurse an. Foto: dpa
Auerbach
Mutmaßlicher Subventionsbetrug im Vogtland: Gericht spricht Angeklagte frei
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geschäftsführerin eines Schulungszentrums war vor dem Amtsgericht Chemnitz wegen Subventionsbetrugs angeklagt. Absicht war ihr jedoch nicht nachzuweisen. Aufatmen kann sie trotzdem noch nicht.

Die Geschäftsführerin eines vogtländischen Schulungszentrums soll für die gleiche Leistung doppelt Fördermittel abgerechnet und der Europäischen Union so einen Schaden von fast 270.000 Euro zugefügt haben. Der Vorwurf habe sich jedoch nicht bewahrheitet, eine Betrugsabsicht sei nicht nachzuweisen gewesen, sagt Birgit Feuring, Sprecherin am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.02.2026
3 min.
„Sie müssen doch prüfen, ehe Sie unterschreiben“: Warum eine Vogtländerin die EU betrogen haben soll
Geförderte Alphabetisierungs-Kurse führte ein vogtländischer Bildungsträger durch. Der Geschäftsführerin wird nun Subventionsbetrug vorgeworfen.
Ist es normal, dass ein Lehrer 80 Stunden pro Woche arbeitet? Bei einem freien Bildungsträger wäre das der Fall – zumindest auf dem Papier. Die Geschäftsführerin ist des Subventionsbetruges angeklagt.
Cornelia Henze
17:39 Uhr
3 min.
Uni Dresden mit fliegendem Testlabor für Luftfahrtantriebe
Das Forschungsflugzeug der TU Dresden soll bei der Entwicklung fossilfreier Luftfahrtantriebe zum Einsatz kommen.
In Kamenz geht die Forschung künftig wie im Flug. Ein Flugzeug soll im Auftrag der Technischen Universität Dresden neue Antriebssysteme für die Luftfahrt erforschen.
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
05.03.2026
3 min.
Chefin von vogtländischem Bildungsträger wegen Subventionsbetrug vor Gericht: „Hier kann es nur Freispruch oder Verurteilung geben“
Für das Jobcenter hat der private Bildungsträger auch Kurse durchgeführt. Zielgruppen waren Langzeitarbeitslose. Die Schule soll doppelt Geld kassiert haben.
Hat die Geschäftsführerin der privaten Schule im Vogtland betrogen oder die Sächsische Aufbaubank falsch abgerechnet? Viele Fragen ploppen auf im Prozess Subventionsbetrug am Amtsgericht Chemnitz.
Cornelia Henze
17:40 Uhr
2 min.
Der Wal-Flüsterer vom Ostseestrand
Robert Marc Lehmann geht auf Tuchfühlung mit einem gestrandeten Wal in der Ostsee.
Mit schwerem Gerät versuchen Helfer den vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwal zu befreien. Mittendrin Robert Marc Lehmann. Er sagt, das Tier sei motiviert. Aber Lehmann bremst die Erwartung.
Mehr Artikel