Nach dem Großbrand: Dorf im Vogtland baut seine Kita neu auf

Am 15. Mai 2024 war die Kita im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen niedergebrannt. Am Donnerstag fand bereits das Richtfest für den Neubau statt. Wann die Kinder wieder einziehen dürfen.

Nicht jeder Nagel verschwand akkurat und gerade im Holz. Der Begeisterung der Steinberger Kindergartenkinder tat das keinen Abbruch. Am Donnerstag durften die Mädchen und Jungen im Ortsteil Rothenkirchen ihren Teil zum Gelingen des Richtfestes beitragen und Nägel in einen Balken hämmern. Zuvor hatten bereits Bürgermeister Andreas Gruner...