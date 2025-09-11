Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch die Kinder durften zum Richtfest einen symbolischen letzten Nagel einschlagen.
Auch die Kinder durften zum Richtfest einen symbolischen letzten Nagel einschlagen. Bild: Gunter Niehus
Auch die Kinder durften zum Richtfest einen symbolischen letzten Nagel einschlagen.
Auch die Kinder durften zum Richtfest einen symbolischen letzten Nagel einschlagen. Bild: Gunter Niehus
Auerbach
Nach dem Großbrand: Dorf im Vogtland baut seine Kita neu auf
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 15. Mai 2024 war die Kita im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen niedergebrannt. Am Donnerstag fand bereits das Richtfest für den Neubau statt. Wann die Kinder wieder einziehen dürfen.

Nicht jeder Nagel verschwand akkurat und gerade im Holz. Der Begeisterung der Steinberger Kindergartenkinder tat das keinen Abbruch. Am Donnerstag durften die Mädchen und Jungen im Ortsteil Rothenkirchen ihren Teil zum Gelingen des Richtfestes beitragen und Nägel in einen Balken hämmern. Zuvor hatten bereits Bürgermeister Andreas Gruner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
3 min.
Ein Dorf im Vogtland gibt Gas: Kindergartenbau auf der Überholspur
Der Rohbau ist fertig, der Dachstuhl ist drauf, es kann Richtfest gefeiert werden.
Schneller als gedacht wuchs der Rohbau in Rothenkirchen in die Höhe, so dass die nächste Feierlichkeit ansteht. Was besonders gut funktioniert hat.
Silvia Kölbel
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
05.09.2025
2 min.
Was ein Dorf im Vogtland mit der Museumsbahn Schönheide zu tun hat
Ein Rollwagen erinnert noch an den einstigen Bahnbetrieb in Rothenkirchen.
Seit 30 Jahren fährt die Schönheider Museumsbahn. Daran hat auch die Gemeinde Steinberg einen Anteil. Warum eigentlich?
Silvia Kölbel
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel