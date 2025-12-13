Nach Disput mit der AfD Bekenntnis zum Museum Rodewisch: Wir wollen Archäologie, Wechselausstellungen und Begegnung haben“

Die Stadt vergibt die ersten beiden Sanierungsaufträge für den Sitz der Landesgartenschau. Die AfD enthält sich, weil sie einen anderen Plan verfolgt. Im Stadtrat wird hart diskutiert.

Noch sieben Wochen bis zur Bürgermeisterwahl in Rodewisch.Der Ton wird rauer zwischen der wieder antretenden Amtsinhaberin Kerstin Schöniger (CDU) und der AfD, die ihren Stadtrat Tino Wolf aufstellte. Zur Ratssitzung am Donnerstag fordert die AfD, das Museum Göltzsch wieder zu eröffnen, eine Experten-Expertise zu erstellen, den... Noch sieben Wochen bis zur Bürgermeisterwahl in Rodewisch.Der Ton wird rauer zwischen der wieder antretenden Amtsinhaberin Kerstin Schöniger (CDU) und der AfD, die ihren Stadtrat Tino Wolf aufstellte. Zur Ratssitzung am Donnerstag fordert die AfD, das Museum Göltzsch wieder zu eröffnen, eine Experten-Expertise zu erstellen, den...