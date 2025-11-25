Nach drei Tagen Schließzeit: Wie es mit dem Auerbacher Kino weitergeht

Auerbach
Die Schließzeit war zum Glück nur kurz: Am Mittwoch geht der Spielbetrieb bei „Rekord“ in Auerbach weiter.
Weihnachtsfilmen wie dem zweiten Teil von „Avatar“ steht in Auerbach nichts mehr im Weg. Wegen Problemen, die den technischen Betrieb beeinträchtigt hatten, musste das Kino am Freitag kurzfristig schließen. Am selben Tag war der Spielbetrieb durch die Baubehörde der Stadt Auerbach abgesetzt worden. „Es gab ein paar Sachen, die aufgelaufen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.