Nach Insolvenz-Anmeldung im Vogtland: Tierheimgelände geht in Stadtbesitz über

Auerbach
Der Betreiber der 2022 geschlossenen Treuener Einrichtung hat vor einem halben Jahr Insolvenz angemeldet und jetzt einen Käufer gefunden. Für und Wider gibt es dazu nicht nur im Stadtrat.
Übernehmen oder die Finger davon lassen? Bis zum Beschluss, das 2020 geschlossene Treuener Tierheim zu kaufen, hat sich der Treuener Stadtrat zur jüngsten Sitzung ausführliche Diskussion geliefert. Denn die Kosten von etwa 18.000 Euro sind alles andere als übersichtlich. Jedoch soll ein Mietvertrag mit jener Firma geschlossen werden, die für...
