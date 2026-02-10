MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Nach Insolvenz-Anmeldung im Vogtland: Tierheimgelände geht in Stadtbesitz über

Die weitere Nutzung des verlassenen Geländes und der Häuser ist bislang ungewiss.
Die weitere Nutzung des verlassenen Geländes und der Häuser ist bislang ungewiss. Bild: Sylvia Dienel
Die weitere Nutzung des verlassenen Geländes und der Häuser ist bislang ungewiss.
Die weitere Nutzung des verlassenen Geländes und der Häuser ist bislang ungewiss. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Nach Insolvenz-Anmeldung im Vogtland: Tierheimgelände geht in Stadtbesitz über
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Betreiber der 2022 geschlossenen Treuener Einrichtung hat vor einem halben Jahr Insolvenz angemeldet und jetzt einen Käufer gefunden. Für und Wider gibt es dazu nicht nur im Stadtrat.

Übernehmen oder die Finger davon lassen? Bis zum Beschluss, das 2020 geschlossene Treuener Tierheim zu kaufen, hat sich der Treuener Stadtrat zur jüngsten Sitzung ausführliche Diskussion geliefert. Denn die Kosten von etwa 18.000 Euro sind alles andere als übersichtlich. Jedoch soll ein Mietvertrag mit jener Firma geschlossen werden, die für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
29.12.2025
2 min.
Bürgerpreis: Feuerwehr ist für Vogtländer zweites Zuhause
Matthias Mothes bekam den Treuener Bürgerpreis für seinen Einsatz in der freiwilligen Feuerwehr.
Matthias Mothes ist seit seiner Jugend eng mit der Treuener Stadtwehr verwachsen. Für unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz auch jenseits von Sachsen gab es jetzt den Bürgerpreis.
Sylvia Dienel
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
Mehr Artikel