Nach jahrelangem Warten: Dorf im Vogtland kann endlich Millionenprojekt anpacken

Auerbach
Die Modernisierung des Feuerwehr-Gerätehauses ist Bergens größtes Projekt. Jetzt geht es vorwärts. Das erste Los ist in Arbeit. Was vor dem Winter noch geschafft werden soll.
Zwischen dem Bergener Feuerwehrdepot und ehemaligen Gasthofgelände fehlt ein Stück Wiese. Die Fläche ist eingezäunt. „Jetzt sieht man die Größe von dem eigentlichen Gebäude, dass dort entsteht“, freut sich Bergens Bürgermeister Enrico Trapp über Fortschritte. Wo ein Bagger gerade Mutterboden abgetragen hat, soll in naher Zukunft der...
