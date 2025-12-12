Nach plötzlicher Absage im vorigen Jahr: So geht es mit dem Ellefelder Silvesterfeuerwerk weiter

Auerbach
2023 hat Ellefeld ein zentrales, spendenfinanziertes Feuerwerk ins Leben gerufen. Voriges Jahr wurde es kurzfristig abgesagt. Jetzt spricht die Gemeinde über die Gründe – und räumt eigene Fehler ein.
In der Silvesternacht um Punkt Mitternacht will Ellefeld das nachholen, was eigentlich schon im vorigen Jahr hätte stattfinden sollen: Das zentrale und durch Spenden finanzierte Feuerwerk auf dem Ausweichplatz an der Jahnstraße. Denn im vergangenen Jahr stand das zentrale Feuerwerk der Gemeinde unter keinem guten Stern. Und das, obwohl die...
