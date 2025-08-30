Nach Problemen und Anschlägen: Asylheim im Vogtland geschlossen – welche neuen Details nun bekannt wurden

Auerbach
Seit einigen Wochen ist die Inobhutnahmestelle für jugendliche Asylsuchende in Ellefeld geschlossen. Jetzt gibt es Klarheit über die Gründe. Neue Details eines Angriffs im Dezember 2024 werfen ein neues Licht auf die Geschehnisse.
Viele Monate sorgte die Inobhutnahmestelle für unbegleitete minderjährige Asylsuchende in Ellefeld für Aufmerksamkeit. Die Einrichtung, in der Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren untergebracht waren, ist Ende Juni geschlossen worden. Nun gibt es Klarheit über die Hintergründe und nähere Infos über eine Gewalttat, die sich im...
