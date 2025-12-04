Nach Spreng-Attacke am Neujahrstag im Vogtland: Sparkassen-Würfel wird wieder aufgebaut

Auerbach
Die freudige Nachricht war nicht zu übersehen: Der rote Cube mit dem weißen Sparkassen-“S“ steht im Auerbacher Neubaugebiet zur Montage bereit. Es ist der Ersatz für den zerstörten Vorgänger-Würfel.
Lange war es unklar, ob die Sparkasse Vogtland Ersatz schaffen würde für den am Neujahrsmorgen 2025 in die Luft gesprengten SB-Würfel. Seit einem Jahr müssen die Bewohner des Auerbacher Neubaugebietes auf den Cube verzichten. Überbrückt wurde das durch den sogenannten Zasterlaster, den das Geldhaus mittwochs ins Neubaugebiet schickte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.