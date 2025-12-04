Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Nach Spreng-Attacke am Neujahrstag im Vogtland: Sparkassen-Würfel wird wieder aufgebaut

Das Fundament ist gesetzt, der rote Sparkassen-Würfel bereits angeliefert. Noch vor Weihnachten können Auerbacher aus dem „Neubau“ wieder Bankgeschäfte tätigen.
Das Fundament ist gesetzt, der rote Sparkassen-Würfel bereits angeliefert. Noch vor Weihnachten können Auerbacher aus dem „Neubau“ wieder Bankgeschäfte tätigen. Bild: David Rötzschke
Das Fundament ist gesetzt, der rote Sparkassen-Würfel bereits angeliefert. Noch vor Weihnachten können Auerbacher aus dem „Neubau“ wieder Bankgeschäfte tätigen.
Das Fundament ist gesetzt, der rote Sparkassen-Würfel bereits angeliefert. Noch vor Weihnachten können Auerbacher aus dem „Neubau“ wieder Bankgeschäfte tätigen. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Nach Spreng-Attacke am Neujahrstag im Vogtland: Sparkassen-Würfel wird wieder aufgebaut
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die freudige Nachricht war nicht zu übersehen: Der rote Cube mit dem weißen Sparkassen-“S“ steht im Auerbacher Neubaugebiet zur Montage bereit. Es ist der Ersatz für den zerstörten Vorgänger-Würfel.

Lange war es unklar, ob die Sparkasse Vogtland Ersatz schaffen würde für den am Neujahrsmorgen 2025 in die Luft gesprengten SB-Würfel. Seit einem Jahr müssen die Bewohner des Auerbacher Neubaugebietes auf den Cube verzichten. Überbrückt wurde das durch den sogenannten Zasterlaster, den das Geldhaus mittwochs ins Neubaugebiet schickte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
2 min.
So macht Auerbach seinen Weihnachtsmarkt sicher
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle.
Mit einem verschärften Sicherheitskonzept startet Auerbach ab Freitag in den zweiwöchigen Weihnachtsmarkt. Was sich rund um den Neumarkt und die Innenstadt ändern wird.
Cornelia Henze
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
28.10.2025
3 min.
Wieder Ärger um den Zasterlaster – Warum das Sparkassen-Mobil nicht nach Auerbach fuhr
Der Zasterlaster ist seit Jahren für viele Sparkassenkunden nicht mehr wegzudenken. Doch es gibt immer wieder technische Probleme.
Die mobile Bankfiliale der Sparkasse Vogtland hat zwei Wochen in Folge nicht an der Reumtengrüner Straße in Auerbach gehalten. Was sind die Gründe? Und was wird eigentlich aus dem Sparkassen-Würfel?
Gunter Niehus
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel