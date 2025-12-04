Nach Spreng-Attacke am Neujahrstag im Vogtland: Sparkassen-Würfel wird wieder aufgebaut

Die freudige Nachricht war nicht zu übersehen: Der rote Cube mit dem weißen Sparkassen-“S“ steht im Auerbacher Neubaugebiet zur Montage bereit. Es ist der Ersatz für den zerstörten Vorgänger-Würfel.

Lange war es unklar, ob die Sparkasse Vogtland Ersatz schaffen würde für den am Neujahrsmorgen 2025 in die Luft gesprengten SB-Würfel. Seit einem Jahr müssen die Bewohner des Auerbaucher Neubaugebietes auf den Cube verzichten. Überbrückt wurde das durch den sogenannten Zasterlaster, den das Geldhaus mittwochs ins Neubaugebiet schickte.