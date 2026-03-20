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Das Naturbad soll zur Verbesserung der Wasserqualität einen Grundwasserbrunnen erhalten.
Das Naturbad soll zur Verbesserung der Wasserqualität einen Grundwasserbrunnen erhalten. Foto: David Rötzschke
Das Naturbad soll zur Verbesserung der Wasserqualität einen Grundwasserbrunnen erhalten.
Das Naturbad soll zur Verbesserung der Wasserqualität einen Grundwasserbrunnen erhalten. Foto: David Rötzschke
Auerbach
Naturbad Falkenstein: So soll das Algenwachstum verhindert werden
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Algen führten zeitweise zur Sperrung des Naturbades in Falkenstein. Nun ist klar, was den Badespaß und die Wasserqualität sichern soll. Doch es gibt noch bürokratische Hürden.

Wenn es im Sommer heiß und sonnig ist, dann ist jede Abkühlung willkommen – auch im Naturbad in Falkenstein. Dort war das Baden in den letzten Jahren allerdings zeitweise nicht mehr möglich gewesen. Weil durch die zunehmenden Trockenphasen die Wasserzufuhr nicht mehr gewährleistet war, führten fehlender Wasseraustausch, Sonneneinstrahlung...
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