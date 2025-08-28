Nazi-Vorwürfe gegen vogtländischen Handwerker: Staatsanwälte scheitern mit ihrer Anklage in zwei Instanzen

Auerbach
Die Staatsanwaltschaft Zwickau hält einem 55-Jährigen aus dem Vogtland die Nutzung einer NS-Parole vor. Amtsgericht und Landgericht weisen die Anklage indes zurück. Der juristische Konflikt schwelt weiter.
Seit November 2024 setzt sich ein Mann aus dem oberen Vogtland gegen Nazi-Vorwürfe zur Wehr. Die Staatsanwaltschaft Zwickau beschuldigte den 55-Jährigen zweier Straftaten nach Paragraf 86a Strafgesetzbuch. Jener Paragraf verbietet das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Bei Verstößen droht Haft bis...
