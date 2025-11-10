Neuapostolische Kirche Auerbach unterstützt Sternenkindernetzwerk

Die Gemeinde Auerbach will mit einer Spende einen Beitrag leisten für die Begleitung von Familien, deren Kinder vor oder während der Geburt starben.

Der Gemeindeleiter der Neuapostolischen Kirche Auerbach, Uwe Herrmann, übergab am Sonntag, 9. November, Vertreterinnen des Ehrenamtlichen Netzwerkes Sternenkinder Vogtland, Tina Winkler und Lisa Blume, eine Spende von 2037,50 Euro. Der Betrag stammt aus Veranstaltungen, die die Gemeinde im Jubiläumsjahr „125 Jahre Neuapostolischer Glauben im... Der Gemeindeleiter der Neuapostolischen Kirche Auerbach, Uwe Herrmann, übergab am Sonntag, 9. November, Vertreterinnen des Ehrenamtlichen Netzwerkes Sternenkinder Vogtland, Tina Winkler und Lisa Blume, eine Spende von 2037,50 Euro. Der Betrag stammt aus Veranstaltungen, die die Gemeinde im Jubiläumsjahr „125 Jahre Neuapostolischer Glauben im...