Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf einigen Friedhöfen gibt es Grabanlagen für Sternenkinder.
Auf einigen Friedhöfen gibt es Grabanlagen für Sternenkinder. Bild: Mario Hösel/Archiv
Auf einigen Friedhöfen gibt es Grabanlagen für Sternenkinder.
Auf einigen Friedhöfen gibt es Grabanlagen für Sternenkinder. Bild: Mario Hösel/Archiv
Auerbach
Neuapostolische Kirche Auerbach unterstützt Sternenkindernetzwerk
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde Auerbach will mit einer Spende einen Beitrag leisten für die Begleitung von Familien, deren Kinder vor oder während der Geburt starben.

Der Gemeindeleiter der Neuapostolischen Kirche Auerbach, Uwe Herrmann, übergab am Sonntag, 9. November, Vertreterinnen des Ehrenamtlichen Netzwerkes Sternenkinder Vogtland, Tina Winkler und Lisa Blume, eine Spende von 2037,50 Euro. Der Betrag stammt aus Veranstaltungen, die die Gemeinde im Jubiläumsjahr „125 Jahre Neuapostolischer Glauben im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
04.10.2025
4 min.
Hilfe für Sternenkind-Eltern: Wenn die Lebenszeit eines Babys zu kurz ist
Josephine Scholz mit einem Foto ihres Sternenkindes James, das in der 19. Schwangerschaftswoche geboren werden musste.
Vor fünf Jahren gründete sich in Chemnitz ein Arbeitskreis für betroffene Familien. Im Oktober findet ein Sternenkinder-Thementag statt. Dort spricht auch eine Mutter über ihr persönliches Schicksal.
Steffi Hofmann
11:59 Uhr
1 min.
Gymnasium Auerbach zeigt Wege zum Beruf
Im Goethe-Gymnasium findet eine Berufsmesse statt.
Die Messe zur Berufs- und Studienorientierung findet dort das zweite Mal getrennt vom Tag der offenen Tür statt. Was geboten wird.
Lutz Kirchner
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
Mehr Artikel