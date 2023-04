Neue Ausstellung ehrt Barthel und Paul

Falkenstein.

Eine neue Ausstellung öffnet am Samstag, den 29. April im Heimatmuseum von Falkenstein. Sie ist den 120. Jubiläen der Geburt des Lehrers und Mundartdichters Dr. Friedrich Barthel (1903 bis 1989) sowie des Fotografen und Volkskünstlers Bruno Paul (1903 bis 1992) gewidmet. Die Ausstellung ist bis zum Sonntag, den 4. Juni, jeweils an den Wochenenden von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Außerdem bereitet der Museumsverein eine Ausstellung aus Anlass des in diesem Jahr gefeierten Jubiläums "575 Jahre Stadtrecht Falkenstein" vor. Diese Exposition ist ab dem 9. September im Falkensteiner Heimatmuseum zu sehen. (lh)